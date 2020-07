Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 27 a 31 de julho

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você pode precisar viajar por motivos de trabalho, mas seu signo também aproveita para renovar as energias quando está em movimento. Tente não rejeitar os projetos que lhe são propostos, você está apenas começando na sua vida profissional e precisa ter mais experiência.

Cuide da sua saúde e fique atento ao que pode prejudicá-la. Evite fofocas e use o prata proteger das más energias. Não seja tão intenso e não se envolva em triângulos amorosos, pois mais tarde será você quem sofrerá.

Alguém do signo de Aquário ou Escorpião falará sobre um relacionamento formal, então deixe-se amar. Você organiza documentos bancários; tenha cuidado com seu cartão de crédito, especialmente com perdas ou clonagem.

Você terá sorte em 29 de julho com os números 01 e 21. Às vezes, perder também é uma forma de ganhar e você sabe disso.

Touro

Você receberá boas notícias relacionadas ao seu trabalho e as pendências legais que possuía serão resolvidas a seu favor, apenas evite entrar em alguma situação complicada.

Seu signo pode despertar inveja e isso pode prejudicá-lo. Por tanto, tenha pensamentos positivos para atrair a abundância e a proteção. No amor, você ficará confuso entre duas pessoas; considere deixar o passado para trás.

Cuidado com acidentes e dirija com cuidado. Tenha atenção com dores nos dentes. Você recebe reconhecimento financeiro por seu trabalho. Seus números da sorte são 19 e 22 e seu melhor dia é o 27. O amarelo ajudará a atrair proteção.

Gêmeos

Você faz pagamentos pendentes esta semana. Evite gastar e comprar o que não é necessário; portanto, tente se administrar melhor e ser mais responsável com a sua renda.

Você terá a oportunidade de mudar de emprego. Uma cirurgia ou procedimento nos dentes sairá bem.

Você se sente confuso no amor e não sabe se deve procurar uma pessoa que pode estar se afastando ou se mudando. Lembre-se de que você está no momento de conhecer pessoas mais compatíveis com você. Deixe um ex no passado.

Não brigue com seus colegas de trabalho e tenha cuidado com o que diz. Tenha cautela nas ruas e se você tiver um carro é melhor dirigir com cuidado. Você terá uma pausa de sorte no dia 28 de julho e será com os números 22 e 79.

Câncer

Você entra em contato com seus parentes e busca apoio emocional. Estes queridos ajudam muito no momento em que você se sente deprimido. Tenha cuidado com os problemas no trabalho, evite ficar chateado com qualquer coisa e não encha sua mente de ideias negativas. Cuidado com fofocas.

Você ganha dinheiro extra por uma dívida que é paga ou bônus. Um bem pode ser adquirido. Momento de fazer mudanças no estilo de vida e cuidar mais da saúde. Tenha atenção com problemas hormonais.

Você passa por revisões no trabalho. Você terá sorte em 29 de julho com os números 00 e 34. Você é o mais sensível e sentimental do zodíaco, mas precisa ser mais otimista. Tente exercitar o corpo e a mente para ativar seus pensamentos positivos e renovar as energias.

Leão

Você se reinventa completamente e deve aproveitar para cuidar mais da saúde. Você precisa desapegar de tudo que o atrapalha na vida, especialmente de amizades e amores tóxicos.

Você terá muita pressão no trabalho e participará de reuniões; gerencie melhor seu tempo de trabalho para não se sentir pressionado. Você terá sorte em 27 de julho e receberá um presente inesperado. Seus números são 01 e 29.

Seja discreto com suas conquistas. Tenha cuidado com a infidelidade; não dá para ser conquistador para sempre e é preciso não perder a oportunidade de um bom relacionamento.

Você pode saber da hospitalização de um parente. Tenha cuidado com problemas nas costas e não carregue coisas pesadas. Uma surpresa pode acontecer no trabalho.

Virgem

Você terá muita sorte com novos negócios e no trabalho esta semana; não tenha medo de novas oportunidades. Cuide mais da sua saúde e coma de forma saudável para prevenir doenças.

Você ganha dinheiro extra. Seus números da sorte são 04 e 55; combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Uma viagem pode ser planejada para o mês de setembro.

É preciso evitar brigar com o parceiro; tenha mais paciência para viver um relacionamento agradável. Você pode precisar mandar algo para o conserto.

Uma cirurgia sairá bem. Você compra um presente para alguém. Durma mais para recuperar a energia. Lembre-se de que existe tempo para tudo na vida.

Libra

Semana de muito trabalho e mudanças de emprego. As responsabilidades aumentam; portanto, pense em coisas positivas e encha-se de luz para superar qualquer desafio.

Você busca estabilidade econômica e pode decidir dar um passo em sua vida; seja responsável e atento. Não ouça mais aquilo que o faz mal e não se deixe abalar com as fofocas.

Você planeja uma viagem. Não seja tão rancoroso e perdoe seu parceiro. Você terá sorte no dia 28 de julho e será com os números 08 e 49. Sua maior compatibilidade será com os signos de Capricórnio e Peixes em novos projetos ou negócios.

Escorpião

Você tomará decisões para progredir em sua vida. Fique atento a novas oportunidade, especialmente de emprego. Valorize suas capacidades e desempenho.

Você termina de pagar uma dívida e deve evitar gastar com besteira. Não negue mais o amor e se abra para segundas chances. Sua compatibilidade será maior com os signos de Áries, Câncer ou Peixes.

Organize melhor seu tempo livre e comece novamente a ter mais atenção com sua saúde física e mental. Não leve os problemas no trabalho de forma tão pessoal; estas pessoas não são sua família e estão apenas passando por sua vida.

Um ex pode procurá-lo. Tenha cuidado na rua e desconfie de estranhos. Você terá sorte em 27 de julho com os números 00 e 87.

Sagitário

Tudo o que você faz para aprender ou se aperfeiçoar o ajudará a criar seu futuro, especialmente nos estudos. Você organiza documentos ou pagamentos em atraso.

Um ex pode voltar em sua vida desejando retomar algo; é melhor virar a página e ser sincero. Você pode saber de um casamento. Cuidado com as dores intestinais e estomacais; tente seguir uma dieta mais saudável e ter bons hábitos.

Não pense de forma negativa e faça a mudança que tanto deseja para crescer como pessoa; decisões como mudar de país ou ir morar sozinho estarão em sua mente.

Você terá sorte 29 de julho, com os números 09 e 17, tente combiná-los com a sua data de nascimento. O vermelho ajudará que as boas energias reinem na sua casa.

Capricórnio

Você estará de bom humor em tudo relacionado ao seu trabalho. Apenas tenha cuidado com a inveja e a energia ruim das pessoas ao seu redor. Você tem uma luz muito forte e isso pode atrair a inveja.

O verde ajudar a atrair a proteção. Você pode sofrer de dores no pescoço e deve reduzir a tensão nervosa. Você tem o conselho ideal para ajudar os outros, mas não pode carregar todos os problemas.

Tenha muito cuidado com o que você assina e não tome decisões precipitadas com contratos ou créditos. Cuide mais da saúde.

No amor, é melhor falar com clareza e deixar tudo fluir. Seu melhor dia será 27 de julho. Você pode fazer as alterações necessárias para melhorar sua economia. Seus números da sorte são 02 e 30.

Aquário

Você tomará decisões para mudar de emprego e progredir. A sorte chega no dia 28 de julho em todos os aspectos, mas você pode receber um dinheiro inesperado. Seus números são 14 e 33 e as cores fortes ajudam que a abundância reine em sua vida.

Um colega no seu trabalho pode estar apaixonado por você; tenta não confundir amor com amizade e fala com essa pessoa de forma clara.

Você conserta algo. Uma viagem pode ser planejada para setembro. O amor está sempre presente em sua vida, mas agora as coisas podem ficar mais sérias. Cuide de dores estomacais e intestinais com boa alimentação; este é seu ponto fraco. Você ajuda alguém no trabalho.

Peixes

Você será afligido por uma preocupação familiar. Fortaleça sua fé e força para sair desta situação negativa.Tenha cuidado com tomar remédios sem orientação médica.

Você decide dedicar tempo ao seu parceiro porque sente que não há mais amor. Seu signo é muito romântico e adora detalhes, por isso quando isso acaba você começa a procurar em outro lugar o que precisa.

No trabalho, você terá problemas ou discussões devido a reajustes ou mudanças; seja muito paciente. Você procura um amor ou pode encontrar alguém muito compatível do signo de Virgem ou Áries.

Você terá sorte em 29 de julho e seus números são 07 e 88. Tenha apenas pensamentos positivos para atrair o melhor.