Filhotes de cães são resgatados com a boca colada

Um caso estarrecedor deixou os moradores de Sunbright, uma pequena cidade com pouco mais de 500 habitantes no Tennessee, Estados Unidos, revoltados com a maldade com que um ser humano é capaz de tratar um animal.

O serviço de proteção aos animais da cidade foi acionado por um homem que socorreu uma cachorra e três filhotes abandonados no terreno do seu vizinho, todos com a boca colada.

Segundo o vizinho, o dono da casa estava hospitalizado e ninguém tem ideia de quem colou a boca dos cães. Ele mesmo limpou a boca dos animais e chamou ajuda, já que os cães estavam desnutridos e desidratados, pois não conseguiam sequer beber água.

De acordo com as autoridades, toda a cola foi removida e os animais passam bem. Eles foram encaminhados para um abrigo e serão colocados para adoção.

A polícia local está investigando o caso.

Com informações da NBC12.