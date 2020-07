Companhia Azul vai retomar novas operações a partir do mês de agosto

Em agosto, a companhia aérea Azul retoma a operação em oito bases em todo o Brasil e amplia a oferta de voos de sua malha doméstica.

Como revelado pela empresa, Cuiabá, capital do Mato Grosso, passa a ter voos diretos para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a partir de 16 de agosto.

“Com duas frequências semanais, as ligações serão cumpridas com aeronaves modelo ATR 72-600, que podem transportar até 70 Clientes”, detalhou.

Este será o segundo destino servido pela Azul a partir da cidade do interior paulista, que já conta com voos diretos para Campinas, principal centro de conexões da companhia no país.

“Cuiabá também é conectada com Campinas, além de ter ligações com Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Porto Velho, Brasília, Belo Horizonte e Guarulhos. Todos os novos voos seguirão os protocolos e medidas de higiene estabelecidos pela Azul desde o início da pandemia”, explicou.

Ainda de acordo com as informações, em agosto, a Azul deve operar 303 voos diários, o que corresponderá a um crescimento de 290% no comparativo com a malha de abril.

Com informações Azul

