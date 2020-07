Cabelo comprido: 5 cortes para aparar as pontas sem mudar o tamanho

Se você ama seu cabelo comprido, então você sabe que cortes de cabelo podem ser uma ideia assustadora, pois em muitas ocasiões uma tesourada pode se tornar a perda de vários centímetros de cabelo.

No entanto, não precisa ser sempre assim, pois existem várias técnicas de corte de cabelo que podem ajudá-lo a se livrar de pontas agredidas sem afetar notoriamente seu comprimento.

Cortes de cabelo comprido

Camadas

Cortes de cabelo em camadas são um clássico que nunca sai de moda, porque eles servem para qualquer comprimento de cabelo. As camadas são perfeitas para enquadrar o rosto em cabelos longos. Além de fornecer volume, eles permitem acentuar a queda natural do cabelo.

Corte em V

Este corte clássico e simples é ideal para cabelos ondulados, pois além de manter o comprimento do cabelo, dá uma aparência diferente. Para estilizá-lo, lembre-se de usar produtos específicos para cabelos ondulados e aplique um pouco de creme no cabelo úmido para evitar quebrar as ondas.

Repicado

Se o seu cabelo é muito liso e você quer dar-lhe textura, você pode tentar um lob repicado. Este corte atinge acima dos ombros e tem camadas leves nas pontas que lhe dão mais movimento.

Crie camadas longas para dar mais movimento e textura ao seu cabelo. Este corte fica melhor em cabelos médios acima do ombro.

Corte reto

Se você prefere cabelo médio, este corte é para você. Ele corte fornece volume e uma aparência despreocupada. É ideal para mulheres que adoram pentear o cabelo, pois por ter todo o cabelo do mesmo comprimento, é mais fácil moldá-lo em tranças e preso.

Lob

O lob é o corte ideal para os amantes de cabelo médio, este estilo consiste em aparar o cabelo na altura dos ombros. Podem ser adicionadas camadas ou ser assimétrico, dependendo das preferências pessoais.