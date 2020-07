Assim funcionará o mega recurso que será liberado em breve pelo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em um novo recurso para os usuários da plataforma. A novidade será liberada em breve para os sistemas Android e iOS.

De acordo com site especializado WABetaInfo, o app testa uma função que permite o uso de uma mesma conta em vários aparelhos, com limite de até 4 dispositivos.

Como divulgado recentemente, a plataforma trabalha para criar uma interface para gerenciar todos os aparelhos vinculados.

O espaço ajudará o usuário a adicionar um novo dispositivo e também exibirá todos já vinculados. E novas informações também foram divulgadas pela página nesta semana.

Como detalhado, o número de telefone + um código SMS permitirá utilizado o WhatsApp em outro telefone.

Portanto, será o mesmo procedimento atual de verificação, com algumas modificações. O app também pode planejar receber o código por meio de um "bate-papo do WhatsApp”. Ou seja, o número de acesso será enviado por meio de uma mensagem.

Novidade

Além disso, também haverá outra novidade para os usuários. Como revelado pela página, o iPad da Apple também será compatível com o app de mensagens. Confira:

