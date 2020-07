Anatel lança aplicativo que compara preços de serviços de telefonia

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou, na semana passada, um aplicativo comparador de ofertas de serviços de telecomunicações.

Como revelado, o app oferece aos consumidores de serviços de telecomunicações as informações para busca e comparação das ofertas disponíveis em sua região.

A ferramenta contempla telefonia fixa e celular, banda larga fixa e TV por assinatura. Está disponível para os sistemas Android e iOS.

Como informado, a base de comparação do aplicativo é atualizada periodicamente e conta com as ofertas mais recentes disponíveis nos portais das principais empresas do setor.

Com informações da Anatel

