5 acessórios que todo motociclista deve ter para se proteger no trânsito

Hoje, dia 27 de julho, é o Dia do Motociclista, data criada nos anos 1980 para celebrar aqueles que utilizam motocicletas, seja profissionalmente ou por hobby. Em todo o Brasil, mais de 31 milhões de pessoas possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria A, que permite aos cidadãos pilotar veículos motorizados de duas ou três rodas, segundo informações da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Segundo o Mapa da Motorização Individual no Brasil 2019, realizado pelo Observatório das Metrópoles, existem cerca de 27 milhões de motos em circulação contra 65 milhões de carros. Nos últimos 10 anos, a frota de motos cresceu cerca de 170% e cerca de 45% das cidades brasileiras possuem mais motos do que carros. Para lembrar a todos os motoqueiros que segurança no trânsito é fundamental, selecionamos os principais acessórios que um motociclista deve ter, seja para rodar na estrada ou na cidade. Confira:

1. Capacete Bell Helmets Bullitt Vintage Branco Vermelho Azul







Um bom motociclista deve ter um bom capacete. Afinal, sua vida pode depender disso. Selecionamos um modelo vintage (mas você pode escolher uma infinidade deles) que tem cinta jugular com fechamento D-Ring. Este sistema de fixação oferece a máxima segurança, permite um ajuste extremamente preciso e evita que capacete saia da cabeça em caso de acidente. Compre a partir de R$ 1.999,00.

2. Bota Motociclista Cano Baixo em Couro







Uma bota de cano baixo, feita em couro, que pode ser usada no dia a dia das cidades e também em viagens na estrada e off road. Tem proteção na ponta para passagem das marchas e zíper lateral que facilidade colocar e tirar a bota. Compre a partir de R$ 129,99.

3. Jaqueta X11 One 2 Preta







Uma jaqueta de qualidade é tão importante quanto um capacete de qualidade. Existem dezenas de modelos para várias aplicações. Nós selecionamos um modelo médio e de multiuso, seja na cidade seja para a estrada. É 100% impermeável, tem proteção nos cotovelos e é feita de tecido poliéster de alta resistência. Compre a partir de R$ 499,90.

4. Luva X11 Thermic Touchscreen







Esse luva de uso para o dia a dia nas cidades tem uma camada extra nas mãos para enfrentar as baixas temperaturas e função touch screen nos dedos indicadores para você pode usar o smartphone sem tirar as luvas. Também tem fator de proteção UV50. Compre a partir de R$ 39,90.

5. Capa de Chuva Coleman







Composta por uma calça com fecho regulável na barra e uma jaqueta com capuz e mangas com punhos ajustáveis, proporciona total liberdade de movimentos.Construida em PVC laminado de 0,20mm com costuras soldadas e zíper com aba de proteção. Além dos dias de chuva na moto pode ser usada no dia a dia. Compre a partir de R$ 99,90.

