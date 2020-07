Você tem o rosto redondo e não consegue achar um penteado que combine? Aqui está a solução

Mulheres com rosto redondo custam a achar o corte de cabelo perfeito. Porém, não será o seu caso. Nós contaremos quais são os estilos que mais favorecerão a sua aparência, de acordo com o portal Nueva Mujer e o jornal espanhol ABC.

Os cortes de cabelo para rosto redondo

Bob

O bob é um corte de cabelo que favorece muito. Ele vai além dos ombros para equilibrar as dimensões das faces redondas. Além disso, o cabelo cobre parte das bochechas, dando mais proporção.

Cortes assimétricos

Cortes assimétricos também são ideais para esse tipo de rosto. Qualquer corte que tenha um lado mais longo do que o outro resultará em um ângulo que compensa a arredondamento do rosto. Você pode tentar um corte médio com uma linha ao lado, para que seu rosto pareça mais angular.

Longo

Você também pode usar cabelos longos. O segredo é iniciar as camadas na altura do queixo e desenhar uma diagonal que cause um efeito visual de alongamento do rosto.

Com franja

Franjas sempre desempenham um papel essencial em todos os tipos de rostos. Mulheres com rosto redondo ficam ótimas com uma franja reta ligeiramente para um lado.

Fuja do pixie!

Finalmente, se você acha que porque você tem uma cara redonda o cabelo curto não é para você, você está totalmente errado. Você deve escapar dos cortes estilo pixie, que acentuam a arredondamento.

