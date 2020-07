Os signos do zodíaco que sempre roubam o protagonismo dos outros

Alguns signos do zodíaco são mestres em roubar o protagonismo dos outros e sempre acabam se destacando entre os demais.

Confira quais são:

Áries

O ariano não se preocupa em chamar a atenção, mas o fará naturalmente, pois não tende a ser reservado e possui uma presença marcante. Ele também é competitivo e gosta de ser o primeiro, o que pode levá-lo a acabar se desancando mais do que os outros – isso será ainda mais provável quando ele lida com pessoas que não apreciam ou possuem pouco em comum.

Leão

O leonino não nasceu para ficar nos bastidores e sempre irá ficar no centro do palco, mesmo que tenha que dividi-lo com outras pessoas. Diferente do que muitos pensam, ele não precisa ser desagradável para roubar esse protagonismo, apenas saberá como e quando agir para que as luzes fiquem sobre ele.

Escorpião

O escorpiano possui um magnetismo que intriga muitas pessoas e gosta de receber atenção. Ele é inteligente e pode falar de forma muito convicta, além de não temer entrar em conflitos para defender seu posicionamento. Tudo isso acaba roubando os holofotes e fazendo todos enxerga-los.

Sagitário

O sagitariano costuma ser autentico e conquista seu espaço. No entanto, seu jeito comunicativo e expressivo acaba atraindo as pessoas naturalmente, ofuscando aqueles que faziam de tudo para impressionar o público. Ele acaba sendo digno de atenção deixando sua personalidade e experiências fluírem em seu dialogo e apresentação.