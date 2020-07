Os signos que tentam proteger o coração, mas sempre acabam entregando-o

Alguns signos do zodíaco tentam preservar seus sentimentos e sabem os perigos de entregar seu coração, mas acabam fazendo-o mesmo assim.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano possui muitos sentimentos e lembranças que nem sempre o deixam seguro para entregar seu sensível coração. Pode se assustar quando sua vida amorosa está prestes a dar um novo passo, mas não deixará de viver a experiência. Este signo sonha com romances e paixão, por isso abre uma exceção para viver o amor mesmo quando seu interior ainda não está curado.

Escorpião

O escorpiano guarda suas decepções e tem medo de parecer vulnerável devido aos seus sentimentos. Por mais que pareça muito aberto a conquista, ele pode hesitar quando sente que acabará amando alguém de verdade, mas não resistirá por muito tempo o impulso de tentar de novo.

Leão

O leonino pode pensar bastante em seus sentimentos e tenta preservá-lo de pessoas que não merecem. No entanto, ele é apaixonado e prefere sair machucado quando se arrisca a viver o amor, do que apenas não tentar. Ele pode terminar se envolvendo de forma muito profunda antes mesmo de se dar conta.

Virgem

Pode parecer que alguns virginianos são indiferentes ao sentimentalismo e sabem quando devem entregar o coração de forma prática. No entanto, este signo pode esquecer o ego e entrar de cabeça em um romance sem se importar com as suas consequências, pois quando enxergam uma oportunidade no amor apostam todas as suas fichas.