Veja como fazer um iogurte de coco em casa com apenas 3 ingredientes

Livre de lactose e com um sabor suave, o iogurte de coco pode ser feito em casa com apenas 3 ingredientes. Confira a receita do blog Chefe Funcional.

Ingredientes

400 mL de leite de coco natural

2 colheres de sopa de açúcar mascavo (todas as culturas probióticas dependem de açúcar para fermentar e realizar o processo de iogurte)

1 cultura de kefir.

Modo de preparo