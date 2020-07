Três novidades liberadas pelo aplicativo WhatsApp nesta semana

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, uma atualização com novos recursos para os usuários.

O update está disponível na App Store, para o sistema operacional iOS, como revelado pelo site especializado WABetaInfo.

Com isso, os primeiros pacotes de figurinhas animadas já estão disponíveis na loja de figurinhas do app.

A novidade já era liberada de forma gradativa para os usuários e agora ocorreu de forma total.

Além disso, agora é possível utilizar um código QR para adicionar números de telefone sem precisar digitá-los na agenda.

Como revelado o página, o update também chega com ‘novas bolhas’ para o modo escuro e outros ajustes. Confira:

WhatsApp for iOS 2.20.80 is available on the App Store!

It brings animated stickers, new dark green bubbles and several improvements!

Check this article out! https://t.co/xWNpPxhTk1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 23, 2020