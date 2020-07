É amanhã: curso online do Sesc ensina a fazer brinquedos em casa

Neste domingo (26), o Sesc Bom Retiro inicia uma série de dezesseis encontros virtuais para ensinar a construir novos brinquedos sem sair de casa.

Com materiais simples, como cola, tesoura, linha de costura ou barbante, as aulas em vídeo trazem brinquedos feitos por crianças de todo o Brasil.

O projeto é iniciativa do educador Rafael Antônio, e ajuda a suprir duas demandas comuns da quarentena: a necessidade de entreter as crianças em casa, enquanto as aulas não retornam, e, ao mesmo tempo, economizar dinheiro.

Os 16 tutoriais em vídeo serão transmitidos no Facebook do Sesc Bom Retiro. A primeira aula, no domingo, ensina a construir um currupio. Para fazê-lo, é necessário fios (como linha de pipa, barbante, linha de costura ou até fio dental) e objetos circulares (como tampas de plástico e botões).