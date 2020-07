Os signos que se atraem intensamente, mas podem ter uma convivência difícil

Alguns signos do zodíaco podem formar casais repletos de química e atração, mas possuem diferenças que não fazem a convivência ser simples.

Confira quais são:

Áries e Câncer

O ariano pode ser muito apaixonado e dedicado na conquista, algo que encantará facilmente o romântico canceriano. No entanto, ambos possuem níveis sentimentais bem diferentes, o que acaba sendo um grande desafio na convivência.

Touro e Peixes

Ambos não gostam de desperdiçar seu tempo no amor e buscam conexões mais profundas, o que pode aproximá-los bastante. No entanto, o taurino é teimoso e impaciente na hora de colocar suas ideias em prática, o que acaba sendo desgastante para o sonhador e mente aberta de Peixes.

Gêmeos e Escorpião

Ambos surpreendem um ao outro com sua inteligência e boa desenvoltura a se comunicar, mostrando personalidades marcantes que são admiradas. No entanto, a intensidade e mudanças de humor do escorpiano podem confrontar a indecisão do geminiano, que pensa duas vezes antes de entregar seu apoio e não gosta de ser decisivo.

Leão e Capricórnio

Enquanto um procura conseguir a atenção por ser alguém que impressiona, o outro ambiciona e se esforça para conquistar o que quer. Essas características se complementam e eles podem ter interesse mútuo. No entanto, a personalidade mais intensa e dramática do leonino acaba sendo incompatível com a praticidade do capricorniano, o que pode render conflitos na convivência.

Virgem e Libra

Estes dois signos se mostram externamente de forma parecida, sempre muito atrativos e preocupados aos detalhes da sua aparência; o que os atrai facilmente um ao outro. No entanto, apesar de ambos gostarem de conviver em duplas, o virginiano está sempre em busca de fazer o outro ser ainda melhor, algo que pode exercer controle sobre o libriano e causar problemas.

Sagitário e Aquário

Com idealismo, liberdade e independência em comum, estes signos podem enxergar um no outro uma parceria repleta de admiração. No entanto, ambos são muito durões e podem não dar a devida importância aos sentimentos alheios, tornando a relação fria e com conflitos inacabados que são desgastantes.