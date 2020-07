Os signos que não se desconectam do seu passado amoroso facilmente

Alguns signos do zodíaco podem ter pensamentos mais nostálgicos e não se desapegam do passado facilmente, especialmente no amor. Confira quais são:

Câncer

O canceriano é extremamente conectado com seu passado e tende a dedicar muito tempo no presente a pensamentos ou reflexões que voltam no tempo, especialmente quando se trata de amor, algo tão importante em suas vidas. Este signo pode precisar de mais tempo para processar as emoções e experiências, pois a sentem intensamente, o que motiva ainda mais a reflexão.

Escorpião

Os assuntos sem resolução ou que terminaram de forma inesperada, fazem o escorpiano se apegar ao passado amoroso de uma maneira que pode ser até um pouco obsessiva. Este signo é profundo e possui uma memória capaz de guardar muitos detalhes, revivendo de forma intensa aquilo que sucedeu há muito tempo.

Capricórnio

O capricorniano pode ser tomado por incertezas nas decisões que tomou em sua vida amorosa e isso o faz revisitar o passado constantemente. Ele segue em frente e não demonstra facilmente, mas pode precisar de ajuda para absorver as lições das suas experiências e conviver com elas da melhor forma. É preciso manter a mente e o coração também no presente.

Peixes

O pisciano se conecta com seus amores de forma que vai muito além do físico e mental. Por isso, é tão difícil para ele deixar de pensar no passado e relacioná-lo com o futuro. Este signo é imaginativo e precisa ter cuidado para não acabar vivendo de sonhos, ilusões e se limitando a não ter novas experiências no amor por ainda estar apegado ao que já passou.