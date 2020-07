Moda sustentável: combine seu cropped com diferentes looks sem gastar muito

O cropped é uma peça básica e você pode usá-la de diferentes formas. Quem compactua com a moda sustentável sabe que reutilizar é melhor do que investir em muitas roupas e ainda gera uma boa economia. Diante disso, selecionamos algumas ideias de looks para te inspirar.

Saia apertada

O top com saia justa dá uma aparência elegante e, se você quiser, pode adicionar uma pashmina, para um toque mais glamouroso.

.

Jeans

Se você deseja um visual casual, essa é a combinação perfeita. Use uma blusa de corte alto com jeans e tênis, ou salto alto, dependendo de onde você for.

.

Mini saia e jaqueta

Outra opção para um visual fabuloso no verão é usar uma mini-saia e jaqueta, de couro ou jeans, que fará com que você pareça bonita e muito elegante.

.

Com curto

Se você quiser se refrescar, pode optar por combinar o top com um short jeans de corte alto.

.

Saia larga

Você também pode usá-lo com uma saia larga, seja com tênis, salto ou sandálias baixas, no entanto, será um visual espetacular.

.