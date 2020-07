Aplicativo WhatsApp desenvolve novo recurso para sistema Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, em um novo recurso para os usuários da popular plataforma.

O app desenvolve em um novo modo de ‘pesquisa avançado’ para o sistema operacional Android.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.196.8: what's new?

New hidden tracks for the feature that allows to use the same WhatsApp account on multiple devices, and the advanced search mode!https://t.co/3Fo8w8EFxW

NOTE: These features will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 22, 2020