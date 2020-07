5 cores para clarear o cabelo que mais favorecem as morenas

Para mudar a aparência e destacar os melhores atributos, é preciso considerar mudar o tom do cabelo. Aqui estão as cores de cabelo, segundo o portal Nueva Mujer, que dominarão a estação.

Cores para clarear o cabelo que serão tendência nesta temporada

Contorno caramelo

O efeito de contorno no cabelo ajuda a iluminar o rosto, clareando as mechas perto do rosto. Essa técnica é ideal para quem prefere mudanças graduais. Além disso, é muito fácil mudar a cor para mais escura dependendo da estação. A melhor coisa é que você pode usá-lo em cabelos longos ou curtos.

Luzes mel

Especialmente durante a estação quente, tons dourados ajudam a clarear o cabelo e dar-lhe maior movimento e dimensão. Você pode usá-los perto de seu rosto para um efeito de iluminação. Se você quiser dar reflexos leves ao seu cabelo, escolha o efeito das luzes em tons de mel para clarear seu tom natural.

Reprodução/Nueva Mujer

Loiro acizentado

Se você quer clarear o cabelo sem ter que lidar com tons de laranja, recomendamos recorrer a tons loiros agudos em uma base castanha. Nesta temporada nos despedimos das loiras douradas para dar lugar aos cinzas. O contraste entre cabelos escuros e mechas loiras cinzas criam um efeito esfumaçado com tons de inverno.

Vermelho cobre

Para peles morenas, essa tonalidade é o complemento ideal, seja em um corante completo ou acompanhada de efeitos de iluminação que adicionam mais movimento e dimensão ao cabelo para dar uma aparência mais volumosa.

Esta cor é caracterizada por fornecer tons avermelhados enferrujados que fazem os cabelos encaracolados ou ondulados brilharem com os reflexos do sol.

Reprodução/Nueva Mujer

Canela

A canela é a tonalidade perfeita para quem quer dar um toque sutil ao cabelo escuro, pois pode ser usado em efeitos coloridos como babylights para criar reflexos de luz e trazer calor.