WhatsApp libera nova atualização beta para o sistema Android

O WhatsApp liberou, nesta quinta-feira (3), uma nova versão beta do app de mensagens para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update de número 2.20.196.9 ainda é exclusivo para testadores.

Sistema iOS

O aplicativo de mensagens também liberou uma atualização com novos recursos para os usuários da plataforma.

Disponível na App Store, o update 2.20.80 chega com adesivos animados, novas bolhas verde escuro e outras melhorias. Confira:

WhatsApp for iOS 2.20.80 is available on the App Store!

It brings animated stickers, new dark green bubbles and several improvements!

Check this article out! https://t.co/xWNpPxhTk1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 23, 2020