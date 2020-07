Os signos do zodíaco que sempre acabam em romances com os amigos

Alguns signos do zodíaco são mais propensos a ter romances com seus amigos e entrar em “amizades coloridas”. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano sempre acumula muitos amigos, então é difícil que ele não termine se envolvendo romanticamente com algum deles. Ele considera a amizade muito importante também no amor e não diferencia muito os amigos de possíveis pretendentes. Muitas pessoas destes signos preferem se relacionar com calma antes de assumir algo mais sério e uma amizade colorida se torna a saída perfeita.

Libra

O libriano gosta de estar sempre conectado romanticamente e acaba enxergando os amigos como possíveis pretendentes dependendo das circunstâncias. São indecisos e podem confundir amor e amizade. Como se dedicam bastante à vida social, esses romances podem nascer naturalmente e o deixam a vontade.

Sagitário

O sagitariano gosta de provar tudo o que tem direito, inclusive o potencial de alguns amigos como parceiros. Ele é ardente e livre, por isso se envolve de forma casual ou até mais séria sem medo de “estragar a amizade”. Para ele, tudo é experimental e ninguém deve se reprimir, o que vale é diversão – os problemas que isso possa causar são resolvidos depois.

Capricórnio

Por mais que pareça disciplinado e sério, o capricorniano também pode embarcar em romances com seus amigos. Ele se sente mais a vontade com as pessoas que confia e reconhece suas vontades. Tende a tentar controlar os próprios sentimentos e pode acabar se surpreendendo ao se apaixonar, mas também consegue ter algo apenas casual sem cair ilusões.