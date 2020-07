Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 26 de julho

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de decisões complicadas, mas que precisam ser enfrentadas para mudar seu destino a seu favor. Não tenha medo, porque a força o ajudará a superar qualquer dificuldade que surgir no seu caminho.

No amor, você continuará estável com seu parceiro. No entanto um amor do passado o procurará; é preciso fechar esse capítulo e estar bem no seu presente, por mais que seja difícil para você cortar definitivamente os relacionamentos do passado.

Cuidado com as fofocas no trabalho. Você deve entender que é hora de amadurecer e procurar seguir em frente com aliados mais compatíveis. Você terá sorte com os números 08 e 34 o branco atrairá abundancia.

Touro

Você terá sorte em todos os aspectos, mas deve controlar sua personalidade forte diante de situações difíceis; persevere e não se altere. Você terá a oportunidade de ter um emprego melhor e mais bem pago.

Bom momento para assumir um relacionamento sério e deixar a vida de solteiro para trás. Lembre-se de que seu signo se caracteriza por conquistar e se relacionar com muitas pessoas, mas é hora de ter compromisso firme.

Você terá sorte neste domingo com os números 05 e 47 e o vermelho atrairá fortuna. Cuidado com as quedas na rua. No momento, evite fazer dividas e pague tudo no momento da compra.

Gêmeos

Você continua com uma boa impressão no trabalho e pode receber uma recompensa por todo o esforço. Tenha cuidado com inveja, pois você atrai atenção; mantenha o pensamento positivo para não vibrar na negatividade e deixá-la tomar conta.

Bom momento para planejar o inicio de um negócio. Não negligencie seu relacionamento e valorize o parceiro ao seu lado.

Você receberá um convite. Mudanças na aparência ou internas acontecem. Seus números da sorte são 05 e 49 e o amarelo traz proteção.

Câncer

Você deve dar prioridade ao que tem em mente e não se deixar levar por qualquer comentário que os outros façam sobre você. Seu signo é sensível, mas esta é hora de se manter forte para ter grandes realizações em sua vida pessoal e profissional.

A partir de agora, os maus momentos serão deixados para trás e é preciso seguir em frente com ânimo. Você pode receber um aumento.

Uma oportunidade de relacionamento ou uma formalização de uma relação está próxima; não deixe essa chance passar por culpa do medo. Você terá sorte com os números 08 e 76 e o azul atrai boas energias.

Leão

É hora de deixar para trás aquele amor que fez mal ou amigos interesseiros. Você terá poder suficiente para enfrentar todos os seus medos e sair vitorioso de qualquer situação que surgir.

Uma questão legal pode ser resolvida a seu favor. No amor, alguém chegará até você com muita luz e o encherá de paz. Valorize quem o ama e não se atraia apenas por conquistas difíceis.

Você terá sorte neste sábado com os números 03 e 29. O preto ou cinza atrai sorte. Tente dormir mais, para que seu corpo se recupere e sua energia seja renovada.

Virgem

Você terá e pode receber o dinheiro de uma dívida do passado. É hora de assumir o controle da sua vida em geral e de aspectos financeiros.

Se abra para o amor e deixe fluir; seus signos mais compatíveis são Áries, Escorpião e Aquário. Lembre-se de ter ao seu lado alguém para construir uma convivência saudável.

Uma mudança muito positiva está chegando, especialmente em termos de trabalho, aproveite essa boa energia para lutar por seus objetivos no trabalho e negócios.

Você terá sorte nesta sexta-feira com os números 29 e 31 e o vermelho atrai abundância. Ignore os comentários alheios sobre você, lembre-se de que seu signo pode atrair inveja, mas não deve fortalecer a energia negativa e vibrar na positividade.

Libra

Sua força será maximizada e você poderá tomar a decisão certa em sua vida pessoal, mas tente manter a discrição.

Em questões de saúde, se cuide melhor e tenha atenção com a pressão alta ou alterações hormonais. Você faz pagamentos e organiza a vida financeira.

Um amor do passado pode procurá-lo tentando reatar. Você faz mudanças em sua casa. Um animal de estimação traz felicidade.

Sua família está procurando por você para fazer um convite ou dar uma notícia. Você está em um momento de transformação e deve os pensamentos negativos para trás. Sua sorte aumenta neste domingo com os números 21 e 29 e o amarelo o proteje.

Escorpião

Você entrará em uma nova etapa da sua vida que será muito positiva. Para aqueles que são solteiros, um amor pode surgir; tente ter calma e deixe fluir naturalmente, sem apressar o contato físico.

Em questões de trabalho, você terá reuniões para anunciar mudanças de pessoal. Fique atento e informado sobre seu desempenho para se mostrar preparado; você colherá os frutos.

Alguém especial faz aniversário. Você terá sorte neste sábado com os números 29 e 70 e o azul atrai as melhores energias.

Evite ser dramático e causar conflitos no cotidiano. É possível ser sensível e controlar as emoções que podem desequilibra-lo. Cuide da mente.

Sagitário

São tempos de mudanças na sua maneira de pensar. Deixe de lado tudo o que é negativo e concentre-se em ser produtivo. Você deve deixar rancores para trás para poder aproveitar sua vida agora.

Se você estiver passando por uma crise no relacionamento, peça conselhos antes de tomar uma decisão. Você ficará solteiro por um tempo, mas precisará conhecer pessoas para iniciar amizades e encontrar algo mais.

Uma dívida do passado é paga ou você recebe dinheiro extra. Você terá sorte neste domingo com os números 00 e 43 e usar o branco ajudará a ter mais força espiritual.

Tente tomar vitaminas para não se sentir tão cansado. Lembre-se de que em uma boca fechada as fofocas não passam, evite fazer comentários sobre os outros.

Capricórnio

Você deve levar os problemas da sua vida mais a sério e insistir em resolvê-los positivamente. Uma mudança no trabalho acontecerá e você deve tirar proveito disso.

Tire um tempo para você ou faça mais viagens assim que puder; isso o ajudará a renovar duas energias.

No lar, você pode ter conflitos por razões financeiras; tente não dar tanta importância, ser paciente e seguir em frente com otimismo.

Você pode enviar algo para o conserto. Tenha cuidado com as traições de parceiros e amigos no trabalho; tente não contar todas as suas ideias.

Você terá sorte neste sábado com os números 02 e 30. Cuide melhor da sua alimentação e saúde em geral para ter mais disposição.

Aquário

A sorte estará do seu lado neste momento e tudo o que você realizar sairá da melhor maneira possível. Apenas tente guardar para você seus sucessos e realizações para não atrair a inveja.

Um amor de Áries, Leão ou Sagitário entrará em sua vida, podendo render um relacionamento reciproco e duradouro. Apenas evite sabotar o relacionamento.

No trabalho, evite discutir com seus superiores e tenha paciência. Você pode planejar uma viagem para o futuro. Você coloca papéis e documentos em ordem.

Um presente inesperado chega. Você terá sorte neste domingo com os números 01 e 29 e o cinza ou branco atrai a abundância.

Peixes

Você não deve mais perder a sorte se sabotando com pensamentos negativos; a abundância e surpresas agradáveis devem chegar à sua vida.

Você deve enfrentar situações no amor sem medo do que as pessoas podem pensar; lembre-se de que seu signo é muito forte e sabe quem o faz feliz. Sua compatibilidade está maior com os signos de Áries, Gêmeos ou Libra.

Uma oportunidade de trabalho ou para aumentar a renda pode surgir. Seus números da sorte são 06 e 89 e a cor que atrai a fortuna é o azul.

Você começa uma nova etapa de sua vida que o levará à felicidade; leve as mudanças com mais otimismo.