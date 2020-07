Game Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definition Edition’ é anunciada para PS4

O game Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition chega para PlayStation 4 (PS4) dia 4 de dezembro de 2020.

Como revelado pela Sony, esta versão atualizada do original, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, lançado para PS4 em 2017 – não é apenas um relançamento simples.

“Vem com melhorias de peso, novo conteúdo de história, novas maneiras de jogar, e mais novidades do que consegue atacar com a espada de Erdrick”, detalhou. Confira todas as novidades neste link.

Com informações daSony

