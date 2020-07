App WhatsApp contará com novo recurso muito em breve

O app de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de uma nova função para os usuários dos sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o aplicativo contará com mensagens que se autodestroem.

Segundo o site, as mensagens devem desaparecer completamente após a exclusão. Os dois contatos poderão ativar a novidade.

O recurso deve movimentar o popular app, no entanto, ainda não tem data oficial para ser ativado para todos. Confira:

⚠️ Disappearing Messages under development ⚠️

⏱ Compatible with groups, only admins should be able to toggle it (it might change before the release).

⏱ Compatibile with private chats: both contacts can enable the feature.

⏱ Messages should completely disappear after deletion. https://t.co/Z3s967Khb9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 3, 2019