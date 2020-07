5 penteados que emagrecem o rosto

Há uma relação simples entre cabelo e o formato do rosto. Isso faz com que a maneira como penteamos as mechas tenha um impacto na nossa aparência.

Se você quer um rosto fino, fique atento a esta lista do portal Nueva Mujer. Estes looks não só vão “emagrecer” o seu rosto, mas também são fáceis de fazer.

Penteados para emagrecer o rosto

Rabo de cavalo alto

É um dos penteados mais usados para “perder peso”. Tudo que você tem que fazer é prender o seu cabelo em um rabo de cavalo o mais alto possível e ter certeza de que ele está bem firme.

Liso e comprido

Este look é um dos favoritos de muitas mulheres. O cabelo liso e longo é outro truque ideal para deixar o rosto mais fino — e, de bônus, rejuvenescer!

Coque alto

Este penteado, além de afinar o rosto, nos faz parecer mais altas. Você deve prender um rabo de cavalo alto e enrolá-lo. É um look muito confortável.

Franja assimétrica

A franja se tornou tendência nesta temporada. E a franja assimétrica tem uma função adicional que é criar o efeito de emagrecimento. Esse tipo de franja também nos faz parecer mais jovens.

Trança de lado

Traz glamour, elegância e um efeito mais jovem. Sugerimos que você faça isso de um lado. Mesmo que você não acredite, isso mudará o seu rosto e fará você parecer mais chique.