3 receitas caseiras simples para acelerar o crescimento do seu cabelo

Você quer ter cabelo comprido, mas não deseja gastar muito em tratamentos? Pois saiba que há uma solução simples. O portal Nueva Mujer listou três receitas caseiras muito simples para acelerar o crescimento do seu cabelo. E o melhor: com produtos que você tem na sua cozinha. Confira:

Receitas caseiras para acelerar o crescimento do cabelo

Ovo e banana

Ovo e banana: eis uma excelente combinação para acelerar o crescimento capilar devido às propriedades que possuem.

Basta bater o ovo, adicionar uma banana esmagada e misturar até obter uma pasta. Aplique a máscara no cabelo e deixe agir por 20 minutos. Enxague com água morna e lave o cabelo com o seu shampoo de costume.

Cebola

A cebola é uma aliada perfeita para o crescimento do cabelo, basta cortá-la em pedaços muito pequenos, esmagá-la e adicioná-la ao seu shampoo.

Água e limão

O limão é uma fruta que tem inúmeros benefícios capilares, incluindo acelerar o crescimento do cabelo e regular a gordura que entope os folículos capilares.

Adicione algumas colheres (sopa) de suco de limão a um copo de água e aplique no cabelo. Deixe agir por 15 minutos e, em seguida, remova com muita água. Repita o processo duas vezes por semana.