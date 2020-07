Seu corte de cabelo é um reflexo da sua personalidade. Qual é a sua?

O corte de cabelo é uma das principais características em que reparamos quando conhecemos uma pessoa. Especialistas dizem que isso tem muito a ver com personalidade e com a maneira de pensar.

Em entrevista ao portal La 100, a psicóloga Tanja Hoff, da Universidade Católica da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, fala mais sobre o tema.

Cabelo comprido

Segundo os especialistas, as mulheres que usam o cabelo longo têm uma personalidade exigente em termos de amor, profissão e família. Elas também têm dificuldade em tomar decisões e dar o primeiro passo ao escolher um tema importante ou experimentar coisas novas.

Na altura do ombro

Aquelas que usam este tipo de corte têm dificuldade em tomar decisões. Eles escolhem este look porque acham difícil arriscar com os outros. Isso também vale para o jeito de ser. Como mulheres de cabelos compridos, aquelas que as usam na altura dos ombros têm dificuldade em tomar decisões importantes e por isso tendem a adiar as coisas. Elas também são pessoas com muita criatividade e bom senso de humor.

Bob

Este corte é muito confortável e favorável a mudanças. Os mesmos atributos são para as mulheres que o usam. São pessoas que se atrevem a fazer giros de 180 graus em suas vidas, também são divertidas e tendem a atrair muita atenção daqueles que as conhecem ou cercam.

Cabelo curtinho

Este look é característico de mulheres que têm muita força e autoconfiança. O corte reflete que eles não procuram se esconder atrás de um cabelo comprido e também não estão dispostas a perder muito tempo arrumando o cabelo.