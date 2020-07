Reabertura de parques é convite para voltar a se exercitar: veja os modelos de tênis mais bem avaliados

Com a reabertura dos parques nas principais cidades do país está na hora retomar suas caminhadas – até para perder aqueles quilinhos ganhos durante o isolamento social. E se você não caminhava ou corria antes, pode ser um bom momento para começar. Os benefícios de correr e caminhar são extensos: ajuda na perda de peso e a dormir bem, auxilia no desenvolvimento muscular, fortalece os ossos, faz bem ao coração e aumenta a imunidade.

De acordo com personal trainers, inclusive, é preciso ter um bom e confortável tênis para caminhadas e corridas. Selecionamos alguns dos modelos masculinos e femininos mais vendidos e bem avaliados no comércio eletrônico do Brasil. Confira:

MASCULINOS:

1. Tênis Fila Cage Python







Este é o modelo mais vendido no site de e-commerce da Amazon. O fabricante afirma que tem o caimento normal e deve ser pedido o número real do Brasil. Feito de material sintético e palmilha em EVA. Compre a partir de R$ 172,88.

2. Tênis Olympikus Wellness Masculino







Palmilha em PU com memória elástica que proporciona maior conforto aos pés. Uma das vantagens é que este modelo não tem cadarço para desamarrar enquanto corre ou caminha. Compre a partir de R$ 159,90.

3. Tênis Mizuno Wave Guardian







Outro modelo bem vendido e avaliado. Certamente seria um dos primeiros se não fosse o valor mais alto de venda. O fabricante afirma que esse tênis tem um dos melhores sistemas de amortecimento do mercado. Compre a partir de R$ 549,90.

FEMININOS:

1. Tênis Fila Lady Feminino







Mais um Fila novamente no primeiro lugar entre os mais vendidos. Feito em material têxtil com tramas abertas para ventilação e um calce confortável. Tem uma ótima relação custo benefício. Compre a partir de R$ 139,99.

2. Tênis Everlast Bunker Feminino







Esse modelo não está entre os mais vendidos e bem avaliados à toa. Além da marca conhecida pela qualidade, ele tem um dos melhores preços para um tênis de entrada para quem quer começar a caminhar. Compre a partir de R$99,90.

3. Tênis Mizuno Wave Hawk







Para quem gosta da marca Mizuno este modelo oferece amortecimento e estabilidade, distribuindo o impacto das passadas uniformemente por todo o solado. O fabricante também promete maior poder de tração e durabilidade ao tênis. Compre a partir de R$ 259,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.