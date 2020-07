O último conselho para cada signo terminar a semana da melhor forma

Mais uma semana está chegando ao fim e existem formas para terminar esta fase da melhor forma. Confira o ultimo conselho desta semana:

Áries

Alguns deveres e obrigações não podem ser ignorados ou adiados. Planeje-se e saiba como agir levando em conta suas experiências. Este é o momento de calcular melhor e não tropeçar duas vezes na mesma pedra.

Touro

Lentamente, melhore tudo o que é essencial em sua vida; como a saúde mental e física, energia, entre outros. Visualize novas possibilidades que podem ser muito importantes e trazer melhorias.

Gêmeos

Reveja os problemas que você possui consigo mesmo e com os outros. Saber a razão que os fez surgir o ajudará a resolvê-los ou identificar como evitá-los no futuro. Cuide da sua saúde física e mental para não se desequilibrar.

Câncer

Sonhar é preciso. Assim é possível aspirar ser ainda melhor e alcançar objetivos. Aceite que você é capaz e seus esforços podem superar as frustrações do passado. Não deixe de acreditar.

Leão

A frase que diz que "a união faz a força" deve estar em sua mente. Fortaleça os laços com a família e os amigos, usando sua criatividade, imaginação e sinceridade. Nunca deve faltar-nos tempo para estar com quem se ama.

Virgem

Tenha cautela com as decisões que podem ter consequências no futuro. Espere e analise bem para agir com segurança. Não dê ultimatos e pondere.

Libra

Momento de pensar na vida financeira. Elabore estratégias para melhorar sua vida e se abra as possibilidades. As dificuldades serão superadas.

Escorpião

Você será capaz de lidar com qualquer obstáculo que possa surgir. Reconheça suas qualidades e as habilidades que o ajudam a ser forte, perseverante e saber como lutar para superar obstáculos, seguindo em frente para encontrar seus objetivos.

Sagitário

Mantenha seu otimismo, mesmo nos momentos complexos. Deixe sua disposição crescer e seja aberto para receber o melhor que a vida pode dar. Confie em você e na sua fé, sabendo que a capacidade de encontrar o bem, mesmo em situações difíceis, o acompanha.

Capricórnio

Respostas e informações são reveladas. Coloque as cartas na mesa e se abra para o beneficio de ter as coisas mais claras. Lembre-se que suas dúvidas serão esclarecidas e isso mostrará o caminho a seguir.

Aquário

A introspecção e observação são importantes. É importante refletir e olhar para dentro para poder melhorar e tirar o maior proveito do seu potencial. Se adapte e supere desafios.

Peixes

Sempre existe uma saída, mas ela pode ficar escondida atrás das nossas visões pessimistas. Reúna forças e lembre-se de tudo o que já foi superado para ter ainda mais vitalidade. Lamentações agora só atrapalharão. É preciso acreditar em si mesmo.