Grupo hacker Anonymous pede que usuários deletem TikTok

A famosa rede de hackers Anonymous fez um post no Twitter aconselhando que todos deletem o TikTok de seus celulares por tratar-se de um malware.

De acordo com o grupo, o aplicativo é operado pelo governo chinês, que o utiliza para conduzir uma “massiva ação de espionagem”.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020