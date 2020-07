Forever 21 acaba de lançar e-commerce no Brasil e aqui estão alguns looks

Boa notícia para quem ama Forever 21: a loja acaba de lançar e-commerce no Brasil. O objetivo da marca é atender as demandas internacionais (obrigada, Forever!).

“Para engajar os consumidores com forte conhecimento digital hoje em dia, os varejistas precisam investir na criação de uma experiência online exclusiva que fale diretamente com eles. Com o aumento contínuo da demanda de compradores internacionais por nossa marca, reconhecemos que uma experiência global avançada de compras online é parte fundamental do nosso crescimento futuro”, destacou Alex Ok, CEO da marca, em comunicado à imprensa.

Confira alguns looks que encontramos no -commerce: