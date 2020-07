Checklist do bem-estar: você faz algo para si mesma diariamente?

A chegada de uma criança à família muitas vezes faz com que as mães passem a priorizar os filhos de tal maneira que se esqueçam deles mesmos. De fato, os pais são responsáveis pelas necessidades físicas e emocionais de seus filhos, mas também têm de cuidar do próprio bem-estar.

Hoje, muito tem se falado sobre o autocuidado e autoresponsabilidade, que implica em olhar para si mesmo e reconhecer suas necessidades. Na correria do dia a dia, porém, podemos não perceber o que precisamos ou percebemos e deixamos para depois. Às vezes, um depois que nunca acontece. "Aprendemos desde cedo a ignorar sinais de nossas necessidades, começando por aquelas bem básicas: comer, dormir, beber água, ir ao banheiro", afirma a psicóloga mineira Patrícia Nolêto.

Faça uma retrospectiva do seu dia e responda:

Sentiu sede, mas foi terminar o que estava fazendo primeiro para só de pois ir beber água?

Comeu sem perceber se realmente era fome?

Acordou e pensou que deveria ter dormido mais cedo ontem?

Sentiu vontade de fazer xixi, mas ficou segurando até não aguentar mais?

Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, é bem provável que faça o mesmo para outras necessidades – não tão básicas quanto essas.

A psicóloga explica que em situações complexas como esta da pandemia que estamos vivendo, se torna ainda mais difícil permanecermos conectados consigo mesmos – e nesse cenário surgem comportamentos como:

Ficar irritada com as crianças.

Gritar com frequência com os filhos.

Chorar por qualquer motivo.

Não conseguir ajudar os filhos quando eles precisam.

Passar vários dias com a mesma roupa.

Brigar por coisas pequenas.

Ficar dias sem tomar banho.

Deitar na cama e não conseguir dormir, mesmo cansada.

Não fazer nada por si, só pelos outros.

"Tais práticas mostram o valor da autoresponsabilidade, de reservar um tempo para si diariamente, por mais difícil que isso possa parecer", destaca Patrícia. Para tanto, ela sugere fazer um check list das ações que cada um gostaria de fazer pois as considera importantes. Abaixo, a psicóloga dá alguma dicas.

12 sugestões de ações que podemos fazer diariamente para cuidar de nós mesmas

Cantar durante o banho.

Olhar o céu.

Tomar um chá quente

Ir ao banheiro sempre que sentir vontade.

Tomar café da manhã todos os dias.

Comer nosso prato preferido pelo menos uma vez por semana.

Ligar para conversar com uma amiga/ um amigo.

Ouvir música enquanto durante o preparo de uma comida.

Acordar sem despertador.

Passar um batom, usar brincos.

Pisar na grama.

Tomar sol de pijama na janela ou varanda.

"O principal é lembrar que cada um tem as rédeas do seu bem-estar, e vale portanto parar por cinco minutos todo dia e fazer o seu check list. Será o primeiro passo para a autoresponsabilidade e uma vida mais saudável", ressalta Patrícia.

