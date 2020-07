Atualização beta do aplicativo WhatsApp para Android revela novos recursos

Uma recente atualização beta do aplicativo WhatsApp, para o sistema Android, revelou novos recursos para os usuários.

De acordo com site especializado WABetaInfo, foram divulgadas novas trilhas ocultas do recurso que vai permitir utilizar uma mesma conta em vários dispositivos.

Como já revelado, o app de mensagens está testando a possibilidade de utilizar até 4 aparelhos de forma simultânea.

Atualmente, a plataforma trabalha para criar uma interface para gerenciar todos os dispositivos vinculados. Confira:

A seção ajudará o usuário a adicionar um novo dispositivo. Ela também vai exibir todos os dispositivos já vinculados.

Além disso, o app desenvolve em um novo modo de ‘pesquisa avançado’ no Android. A novidade também será liberada para o sistema iOS.

Nesta atualização beta, o WhatsApp ainda está trabalhando para melhorar a interface, que permitirá pesquisar um tipo de mensagem. Veja:

