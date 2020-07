Aplicativo WhatsApp libera atualização com novos recursos para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta quinta-feira (23), uma atualização com novos recursos para os usuários.

Com o update, os primeiros pacotes de figurinhas animadas já estão disponíveis na loja de figurinhas do app.

WhatsApp for iOS 2.20.80 is available on the App Store!

It brings animated stickers, new dark green bubbles and several improvements!

Check this article out! https://t.co/xWNpPxhTk1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 23, 2020