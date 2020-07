5 raças de cães mais raras do mundo

Existem atualmente cerca de 340 raças de cães catalogadas em todo mundo, alguns delas muito populares no Brasil, como os Yorkshires e Shih-tzus, outros muito pouco conhecidos. Há ainda raças que remontam a história do antigo Egito e muitos outros que entraram para a lista de animais ameaçados de extinção.

Veja uma lista de 5 raças de cães consideradas raras:

1 – Pumi

O Pumi é um cachorro de origem húngara e muito difícil de ser encontrado fora desse país. De médio porte, é um animal cheio de energia e necessita de espaço para correr. É também muito desconfiado com estranhos.

2 – Catalburun

Cão originário da Turquia que tem como principal característica o nariz dividido, que lhe proporciona um olfato invejável e por isso é muito usado como cão farejador em caçadas.

3 – Mudi

Também originário da Hungria, é um cão de porte médio com orelhas retas oriundo do cruzamento de cachorros de pastoreio com pastores alemães. É um excelente cão de guarda e muito fácil de ser adestrado.

4 – Komondor

Outra raça húngara, cão de grande porte que se destaca por sua pelagem densa e comprida, que requer cuidados especiais. É também um cachorro muito forte e ágil.

5 – Saluki

Originária do Oriente Médio, é uma das raças mais antigas do mundo, era considerado um cão real no Antigo Egito. Foi criado para ser um cachorro de caça e sua estrutura permite que alcance altas velocidades.