5 cortes de cabelo que serão tendência na próxima temporada

Os meses de confinamento marcaram um antes e depois na relação com nossos cabelos. Afastar-se dos salões de beleza fez com que muitos desejassem receber a nova temporada com uma mudança radical de visual, o que não só os ajuda a se adaptar ao novo normal, mas também pode servir como um estilo de transição entre as estações.

Aqui estão os cortes de cabelo que você pode usar a partir de agora que serão a tendência na próxima estação.

Cortes

Wob

Wob é o corte ideal para os amantes de cabelo médio,este estilo ondulado consiste em aparar cabelo na altura do ombro. Podem ser adicionadas camadas ou ser assimétrico, dependendo das preferências pessoais.

Franja média

Usar uma franja leve acima das sobrancelhas pode ajudá-lo a enquadrar seus olhos e destacar suas maçãs do rosto. Tente pedir que seja desfiada, para evitar criar uma linha reta.

Camadas longas

Se você está procurando dar movimento ao seu cabelo comprido, você pode adicionar camadas longas. Especialistas recomendam que, no caso de rostos redondas, as camadas sempre comecem abaixo da mandíbula para evitar criar volume nas laterais.

Cabelo curto

Se o seu cabelo estiver muito liso, mude a sua aparência com um corte sobre os ombros e adicione camadas nas extremidades. Você também pode pedir um corte repicado para dar ao seu cabelo mais volume e textura. Isso destacará ainda mais suas maçãs do rosto e queixo. Tente também penteá-lo de lado para criar um efeito de alongamento.

Franja curta

Para um visual mais moderno, escolha as baby bangs, que ficam acima das sobrancelhas e podem ser tão curtas quanto você quiser. Uma vantagem desse estilo é que ele não precisa de cortes frequentes, pois você pode deixá-la crescer até a altura das suas sobrancelhas.