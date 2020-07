5 cores de cabelo para morenas que destacarão a beleza de seu rosto

A primavera está cada vez mais perto e, com ela, vêm as mudanças de visual que muitos fazemos para parecer impecável durante o início de um novo ciclo. Isso se soma ao retorno ao novo normal. Com a reabertura dos salões de beleza, várias pessoas que passaram meses em quarentena esperam poder renovar sua imagem.

É por isso que o portal Nueva Mujer listou as melhores cores de cabelo para morenas. Confira:

Cores de cabelo para morenas

Laminate toning

Esse efeito nasce contra a balaiagem, que fez uma grande diferença entre os tons da raiz e os tons das pontas. Em vez disso, o laminate toning imita a aparência da luz solar no cabelo. É alcançado por meio de luzes em mechas muito finas, distribuídas no cabelo para criar um contraste muito mais sutil.

Chocolate

O cabelo chocolate ganhou popularidade por sua aparência natural. Uma das formas mais populares entre as celebridades de usar essa cor é combinar tons quentes e frios para obter cabelos com maior dimensão e movimento.

Para ter certeza de que você usa a técnica certa, consulte primeiro um profissional que pode guiá-lo sobre os tons certos de acordo com o seu tom de pele.

Dirty brunette

Esse efeito remete aos tons naturais dos cabelos loiros, especialmente em crianças pequenas, que combina mechas escuras e claras.

Avelã

Se o seu cabelo é castanho escuro, você pode mudar sua aparência com luzes em tom avelã, que lhe dão brilho. Uma maneira de manter a aparência natural do cabelo é criar luzes mais leves que imitam o reflexo do sol.

Avermelhado

Esses tons são ideais para peles morenas, pois carregam calor para essa pele, além de ser um dos tons mais bonitos para mudar o visual das mulheres de cabelos escuros.

As cores avermelhadas destacam os tons quentes da pele e fazem com que ela pareça mais saudável. Você pode usá-lo em todo o seu cabelo ou em um efeito de cor, como babylights, para dar mais dimensão ao seu cabelo sem mudar a cor natural de sua base.