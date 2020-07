5 alimentos ricos em colágeno, a proteína que fortalece a pele e retarda o aparecimento de rugas

A manutenção da saúde dos tecidos conjuntivos, pele, tecidos de órgãos, cabelos e unhas pode ser alcançada com três proteínas específicas: colágeno, elastina e queratina.

De acordo com o portal Dr. Axe, existem alguns alimentos que se destacam na quantidade de elastina e colágeno. Eles ajudam a saúde da pele e dos órgãos, bem como retardam o aparecimento de rugas.

5 alimentos ricos em colágeno

Caldo de ossos

Cozinhar ossos, tendões e ligamentos por muito tempo é uma ótima maneira de ter uma rica fonte de colágeno a baixo custo. Pode levar dias para desfazer, no entanto, o ganho de saúde vale a pena. Existem suplementos baseados nesses alimentos, mas o caldo é uma opção muito mais apetitosa.

Spirulina

Este aminoácido é essencial para a formação de colágeno no corpo. As algas estão desidratadas e em forma de suplemento e são ótimas para quem segue uma dieta vegana.

Bacalhau

É um peixe que contém uma alta concentração de glicina e prolina, dois aminoácidos poderosos para o corpo. Além disso, é rico em ômega 3, vitamina B6, selênio e fósforo.

Ovo

É o melhor custo benefício da lista. Fácil de ser encontrado e preparado e, acima de tudo, é barato. A gema e a clara fornecem grandes quantidades de nutrientes, proteínas de alta qualidade e minerais essenciais.

Gelatina

É derivado do colágeno, por isso não poderia estar faltando na lista. Pode ser usado em sobremesas, sopas, molhos e caldos. Assim como o ovo é, muito barata e pode ser inserida na dieta. Geralmente é removido do tecido conjuntivo do gado, mas há geleias veganas, derivadas de fontes vegetais.