Tons de moreno claro que iluminarão seu rosto nesta temporada

Para muitas pessoas, o retorno à vida normal requer uma mudança de visual que as ajude a se sentir mais seguras e confortáveis. É por isso que o portal Nueva Mujer criou um guia com os tons de moreno claro que, além de transformar a sua imagem, vão ajudá-la a parecer mais saudável.

Tons de moreno claro que iluminam o rosto

Loiro mel

O loiro mel é um dos tons mais naturais com os quais mulheres com cabelos claros podem dimensionar suas mechas enquanto mantêm sua aparência natural.

Chocolate

Tons de chocolate são perfeitos para dar volume e dimensão ao cabelo. Você pode usá-lo em efeitos coloridos como balaiagem ou babylights para mudanças discretas. As luzes em tons loiros em cabelos escuros serão uma das tendências mais populares entre as morenas para dimensionar o cabelo sem lidar com tons avermelhados.

Tons dourados

Especialmente durante a estação quente, tons dourados ajudam a clarear o cabelo e dar-lhe maior movimento e dimensão. Você pode levá-los perto de seu rosto para um efeito de iluminação. Se você não gosta de tons dourados ou laranjas no cabelo, escolha tons zênite que não refletem a luz. Esses efeitos são ideais para a temporada de outono de inverno.

Mogno

O efeito degradado continuará reinando no mundo da beleza, mas com técnicas que se aproximam de uma aparência natural sem linhas visíveis e que não requerem manutenção constante. A tendência durante esta temporada serão os tons de mogno avermelhado que complementam perfeitamente o cabelo escuro natural.

Mel

Para manter uma imagem natural, crie luzes em seu cabelo cor de caramelo. Esse efeito cria dimensão e clareia o cabelo de forma sutil. Essa técnica é ideal para quem prefere mudanças graduais. Além disso, é muito fácil mudar a cor para mais escura dependendo da estação. A melhor coisa é que você pode usá-lo em cabelos longos ou curtos.

