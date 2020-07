Tecnologia: Samsung inicia produção de smartwatches no Brasil

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (22), o início da produção de smartwatches na fábrica localizada na cidade de Manaus, no Amazonas. A informação foi revelada pela empresa por meio de comunicado.

“Esse é mais um passo no fortalecimento do compromisso da empresa com o Brasil, país no qual a companhia opera há 33 anos e atua com foco no desenvolvimento social por meio da tecnologia”, detalhou.

A produção de smartwatches na fábrica de Manaus (AM) já teve início e, neste momento, contempla o Galaxy Watch Active2, em versões LTE de 44mm (preto) e 40mm (rosé), e BT de 44mm (preto e prata), Galaxy Watch Active (preto, prata e rosé) e Galaxy Fit E (preto e branco).

“Além da fábrica localizada em Manaus, a Samsung conta uma unidade fabril em Campinas (SP). Há mais de 20 anos a empresa fabrica localmente produtos como smartphones, notebooks, tablets, TVs e aparelhos de linha branca”, detalhou.

