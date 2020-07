A nova Season 8 do game PUBG chega ao PC com Sanhok renovada. O update já está disponível para os jogadores da plataforma via Steam.

Como revelado, a Season 8 também chegará ao Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia no dia 30 de julho. Confira trailer:

“Além da remasterização do mapa Sanhok, a atualização traz diversas novidades como um Caminhão de Loot e a nova temporada do Modo Ranqueado, que também ganhou ajustes”, detalhou.

Ao explorar Sanhok, os jogadores notarão várias mudanças no mapa, tudo baseado no feedback dado pela comunidade de PUBG.

“Áreas como Bootcamp, Quarry, Airfield, Docks (agora Getaway), Ruins, Mountain, Cave, River e Bahn estão diferentes, oferecendo novas oportunidades táticas aos jogadores. As cidades Pai Nan, Khoo, Sahmee e Kampong também foram repaginadas”.

Por último, PUBG também recebeu recentemente o Modo Ranqueado, que criou um ranking global de jogadores de todo o mundo, e essa função foi ainda mais aprimorada no update 8.1 baseado no feedback da comunidade.

Com informações da PUBG Corporation

