Os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Leão 2020

O Sol acaba de entrar em Leão, um signo confiante e magnético, mas também egocêntrico e dramático. Sendo assim, alguns signos do zodíaco podem sentir os efeitos desta fase, que durará até 22 de agosto, de forma ainda mais intensa.

Confira aqueles que serão mais afetados pela entrada do Sol em Leão:

Touro

A inquietação e a ansiedade podem estar mais presentes do que o normal, especialmente em assuntos inacabados e que envolvem seu lar; será preciso controlar os impulsos de ira e ter muita cautela com o que diz. Histórias e pessoas do passado podem voltar a despertar sentimentos. A melhor forma de lidar com tudo isso é buscar apoio em quem confia e usar sua energia para reorganizar sua vida em geral.

Leão

As energias aumentam e tudo se torna ainda mais intenso para você, que quer brilhar mais do que nunca. No entanto, é preciso ter muito cuidado para não exagerar em comportamentos egoístas que podem terminar em dramas e explosões emocionais quando as coisas não são feitas do seu jeito. A forma mais positiva de aproveitar esta fase é usar seu desejo e motivação para alcançar o que você ama com empatia e responsabilidade.

Aquário

Você pode se sentir pressionado a tomar decisões e dedicará uma reflexão cansativa sobre coisas que nem sempre deveriam ser prioridade. Tente manter a calma e dar um tempo para colocar pensamentos, sentimentos e desejos para o futuro em ordem. Não se esqueça que é importante viver o agora e focar nas possibilidades que podem surgir na sua vida amorosa. A impulsividade deve ser controlada e verdade podem vir à tona.