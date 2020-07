Os signos que estão sempre tentando controlar discretamente

Alguns signos do zodíaco estão sempre tentando manter o controle de situações ou pessoas, mas fazem isso de forma muito discreta.

Confira quais são:

Touro

O taurino possui uma energia sociável, mas que também busca muito o perfeccionismo, bom gosto e beleza. Ele gosta de possuir e seu lado observador faz com que ele saiba enxergar nas entrelinhas como conseguir o que quer aos poucos, mas com determinação. Sua teimosia pode ficar evidente em algumas ocasiões, mas quando quer controlar uma situação ele tenta esconde-la ao máximo.

Câncer

Por trás de uma energia sentimental e extremamente conectada com as emoções, o canceriano esconde muito controle sobre as pessoas que estão ao seu redor. Sua percepção e intuição fazem com que ele consiga absorver os sentimentos alheios e saiba a maneira que pode tocar as outras pessoas. Por buscar sempre uma forma de estar seguro e protegido, ele agirá com cuidado na hora de manipular.

Escorpião

O escorpiano mergulha profundamente em seus sentimentos e também nos das outras pessoas, o que faz saber exatamente como manipular o outro pouco a pouco. Por estar tentando controlar sua personalidade e intensidade constantemente, ele como agir para que os outros não conheçam suas intenções logo de cara, criando formas de chegar onde deseja sem arriscar a “reputação”.

Leão

O leonino não possui uma energia nada discreta e deixa claro que não tem problema algum em assumir o poder diante de algumas situações. No entanto, ele tem consciência de que essa postura nem sempre o levará onde ele deseja e da forma que deseja. Sendo assim, ele pode se aproximar sentimentalmente e agir com cautela para influenciar as pessoas, usando seu instinto protetor como álibi.