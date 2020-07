O conselho para cada signo aproveitar melhor a entrada do Sol em Leão

A partir de hoje o Sol estará em Leão, um dos seus signos favoritos. Esta fase será marcada por muita vitalidade, criatividade e também oportunidades de autoconhecimento.

Confira o conselho para cada signo tirar ainda mais proveito da entrada do Sol em Leão:

Áries

Aproveite toda esta energia para desenvolver sua criatividade e projetos inovadores. É hora de se abrir as oportunidades e compartilhar o melhor de si, mas sem deixar o orgulho tomar conta.

Touro

Busque o equilíbrio emocional e mental dentro de você e peça apoio também para seus aliados se necessário. Este momento pode ser de emoções conturbadas, mas também entrega inspiração para criar e realizar, o que pode contribuir positivamente.

Gêmeos

É hora de deixar o passado atrás e se libertar de traumas na vida pessoal, profissional e amorosa. Aproveite os novos pontos de vista que serão revelados e comunique ao mundo seus novos pensamentos. Esta é uma fase de crescimento.

Câncer

Momento criativo de dar força aos projetos, especialmente aos que podem gerar mais renda. Reflita e planeje como você pode construir um futuro mais agradável. Confie no seu potencial.

Leão

Esta fase animadora o ajudará a fazer as mudanças necessárias para ser melhor e conseguir alcançar objetivos. Seu interior e exterior começa a se transformar, o que fazê-lo ser ainda mais autentico, apenas tenha cuidado para não impor aos outros o que você está vivendo ou acha que deve ser feito.

Virgem

Seu inconsciente se expande e pode mandar sinais importantes por meio da intuição e sonhos. Busque as soluções criativas diante dos desafios e cuide ainda mais do seu lado emocional e espiritual. Este é um momento de preparação para mudanças.

Libra

Aproveite o aumento da confiança para trabalhar em equipe sem medo e lidar com as pessoas que tenham impulsos egoístas de forma prática, não deixando que elas o desequilibrem. Relacionamentos podem ser revistos e você finalmente descobre o que acrescenta em sua vida e o que apenas o limita.

Escorpião

Você recebe muitos olhares e a vontade de liderar aumenta. Se conecte com a sua criatividade para encontrar as melhores soluções e cultive a paciência; este não é momento de mergulhar de cabeça em dramas e apegos que podem impedi-lo de alcançar o sucesso.

Sagitário

Momento de energia intensa e agitada, que pode ajudá-lo em muitas atividades, mas também tirar a paciência de algumas pessoas a sua volta. Entenda que nem todos se entusiasmam como você e reflita a melhor forma de lidar com isso. Expanda sua mente.

Capricórnio

Nem tudo o que for revelado durante esta fase será agradável, mas chegou a hora de se aprofundar em si mesmo. Esta é a oportunidade de ser honesto com o que sente e com o que ainda bloqueia seu coração e segurança. Reconheça e se liberte!

Aquário

Momento de diversão e criatividade, mas também de ter cautela com explosões de raiva e egoísmo. Tente canalizar sua energia para passar momentos construtivos com pessoas queridas e viver o agora.

Peixes

Pode parecer chato definir prioridades e se organizar, mas isso ajudará na hora de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Tente se manter equilibrado em tudo o que puder para não cair em dramas desnecessários, tentando enxergar as coisas com bom humor e não levar tudo para o lado pessoal.