Cão morre de tristeza após perder seu amigo

Toby e Jaxon, de 6 e 4 anos eram cães de porte médio que viviam com a cuidadora Linda Raff em uma casa na Austrália. Foram criados juntos e desde pequenos eram inseparáveis, comiam, bebiam e dormiam juntos diariamente.

Entretanto, Jaxon faleceu em fevereiro por exaustão ao calor e Toby, segundo Linda, entrou em um período de luto intenso e passou a roer a pele das patas e desenvolveu feridas nas costas. Apesar do tratamento, ele piorou, parou de comer e beber e morreu em três semanas.

O veterinário que cuidou do animal disse para Linda que Toby pode ter tido uma doença auto-imune, mas “estava tão triste que desistiu e parou de lutar”.

“Vi que ele era apenas um ‘garoto’ muito, muito triste depois que perdeu Jaxon. Ele nunca se recuperou, morreu com o coração partido”, disse Linda.

Com informações do The Mirror.