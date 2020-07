Aprenda a fazer um Danoninho caseiro com apenas 3 ingredientes

Perfeito para quem quer fazer as crianças felizes sem gastar muito, a receita do Danoninho caseiro é super simples e só leva 3 ingredientes. Confira a dica do blog Família.com.br.

Ingredientes

1 pacote de suco de morango

1 lata de leite condensado

2 latas de creme de leite

Modo de preparo

Colocar os ingredientes no liquidificador e bater até ficar homogêneo. Fica ainda melhor se ficar na geladeira de um dia para o outro.

LEIA TAMBÉM