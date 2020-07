6 cortes de cabelo curto que serão tendência na próxima temporada e que você pode usar a partir de agora

Nesta temporada, o cabelo curto continuará com tudo em suas diferentes formas. Dos mais conservadores aos mais arriscados, eles podem ser adaptados às necessidades de cada pessoa. Então descubra os estilos que dominarão a próxima temporada e como usá-los para destacar a beleza do seu rosto.

Estilos de cabelo curto para o seu próximo visual

Repicado acima dos ombros

Se o seu cabelo estiver muito liso, mude a sua aparência com um corte de cabelo acima dos ombros e adicione camadas nas extremidades. Você também pode pedir um corte repicado para dar ao seu cabelo mais volume e textura. Isso destacará ainda mais suas maçãs do rosto e queixo. Tente também penteá-lo de lado para criar um efeito facial mais longo.

Lob

O lob é o corte ideal para os amantes de cabelo médio. Ele pode ter camadas e ser assimétrico, dependendo das preferências pessoais.

Corte tigela

Você provavelmente se lembra do corte da tigela como um trauma de sua infância. No entanto, em 2020, este estilo retorna com um toque moderno. Ele é deixado na altura das sobrancelhas e adicionado muita textura, bem como toques de cor para alcançar esse efeito.

Shag

O corte shag é ideal para uma aparência jovem e relaxada. Consiste em criar camadas degradadas para adicionar textura ao cabelo. É ideal para quem prefere cabelos médios sobre os ombros e para quem tem testa larga.

Pixie

Este corte clássico pode ser uma maneira divertida de mudar seu visual. Consiste em aparar o cabelo nas costas e laterais, deixando a frente um pouco mais longa. Além de proporcionar uma aparência jovem, este corte é ideal para a temporada de calor e pode ser facilmente estilizado.

Bob

O corte bob, é ideal para mulheres que amam cabelo curto. Basta aparar o cabelo à altura do queixo e as camadas podem ser adicionadas nas extremidades. Para rostos redondos, recomenda-se penteá-lo de lado para criar um efeito de alongamento.