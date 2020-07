5 raças de cães que parecem com lobos

Não é incomum os cachorros serem parecidos com lobos, tendo em vista que descendem deles e mesmo atualmente as 344 raças de cães existentes ainda mantém 98% do DNA dos seus antepassados.

Esses cães geralmente são grandes,fortes, de pelagem bonita e espessa e têm personalidade forte. Mas passam longe do estereótipo dos lobos ferozes e caçadores que vemos nos filmes de terror. Quem já teve um pastor alemão ou um Husky siberiano, por exemplo, sabe que esses animais são carinhosos,fieis aos seus donos e protetores, por isso muitos são usados para protegerem suas casas.

Conheça 5 raças de cães que se parecem muito com lobos:

Cão-lobo checoslovaco

Reprodução

Resultado do cruzamento de um pastor alemão com uma loba dos Cárpatos. É um cão de trabalho, ágil e muito inteligente, corajoso, porém muito desconfiado. É extremamente fiel ao seu dono.

Malamute do Alasca

Reprodução

Essa raça vive nas regiões mais frias dos Estados Unidos e Alasca, com pelagem extremamente espessa e resistência ao frio. Como são fortes e grandes, são usados para caçar e puxar trenós, mas também são leais e carinhosos com seus donos.

Spitz dos visigodos

Reprodução

Raça muito rara criada há cerca de 1,2 mil anos para pastoreio. É um cão de pequeno porte, chegando no máximo a 33 cm de altura, porém é um cachorro extremamente corajoso e protetor.

Husky siberiano

Reprodução

O Husky é um cão com personalidade forte e cheio de energia. Foi muito usado para puxar trenós e para pastoreio por ser um animal extremamente leal ao seu dono. Sua pelagem brilhante e olhos coloridos o tornam um belo animal.

Samoieda

Reprodução

O Samoieda é uma raça muito antiga que remonta há pelo menos 3 mil anos, oriunda do norte da Rússia, na região da Sibéria. Foi criado para pastorear e puxar trenós e, apesar do parecer um caçador, é muito brincalhão e sociável.