Tecnologia: Nova atualização da Samsung disponibiliza recursos do Galaxy S20 aos usuários do Galaxy A51 e A71

A Samsung acaba de lançar no Brasil uma nova atualização de software, disponibilizando alguns dos principais recursos do Galaxy S20 para a linha Galaxy A.

Como revelado pela empresa, os usuários dos smartphones A51 e A71 agora poderão aproveitar algumas das inovações da série Galaxy S20.

Reprodução

“O recurso Single Take acaba com a questão de ter que escolher um modo de câmera, fazendo gravações com vários modos de câmera simultaneamente”, detalhou.

Agora, os usuários do Galaxy A51 e A71 também podem desfrutar de várias funcionalidades do Modo Pro do Galaxy S20, incluindo o foco manual e o controle de velocidade do obturador.

Ainda segundo a empresa, entre outros benefícios, funcionalidades proporcionam melhor experiência relacionada à câmera, ao compartilhamento de arquivos e ao teclado (confira todas as novidades neste link).

Com informações da Samsung

