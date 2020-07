O que mantém cada signo com os pés no chão

Cada signo do zodíaco pode se manter mais responsável e com os pés no chão graças a algo. Descubra o que é:

Áries

O ariano mantém seus pés no chão graças a sua família ou ao parceiro que o ajuda a equilibrar sua impulsividade.

Touro

O taurino se manterá com os pés no chão para criar uma melhor condição econômica e ao pensar em como deve suprir suas necessidades.

Gêmeos

O geminiano manterá os pés no chão quando sente medo de se arriscar ou passa a se preocupar muito com alguém.

Câncer

O canceriano pode se manter com os pés no chão devido a família e as responsabilidades que fazem ele ser alguém que pode ajudar as outras pessoas.

Leão

O leonino se manterá com os pés no chão para crescer de forma sólida e sem arriscar perder o que já possui.

Virgem

O virginiano sempre manterá os pés no chão pensando em quem depende dele e na sua capacidade de fazer as coisas com calma.

Libra

O libriano manterá os pés no chão quando sente que é o que possui mais responsabilidade, provando que pode tomar conta dele e dos outros.

Escorpião

O escorpiano manterá os pés no chão ao pensar em tudo o que pode fazer por sua família e amor.

Sagitário

Será difícil ficar estagnado, mas o sagitariano manterá os pés no chão quando estiver em busca de mais sabedoria e decisões corretas.

Capricórnio

O capricorniano mantém os pés no chão com todos os assuntos relacionados ao trabalho e objetivos.

Aquário

O aquariano mantém os pés no chão quando precisa fazer planos que envolvem muitas pessoas ou esforços.

Peixes

O pisciano é um do mundo dos sonhos, mas coloca os pés no chão quando passa a ser responsável por alguém ou algo delicado que não durará para sempre.