O primeiro efeito da entrada do Sol em Leão para cada signo do zodíaco

Na próxima quarta-feira (22), o Sol entrará no signo de Leão, onde permanecerá até 22 de agosto, marcando uma fase de energia para agir, se expressar e perseguir os objetivos com ousadia.

Confira o primeiro efeito da entrada do Sol em Leão em cada signo do zodíaco:

Áries

A energia da entrada do Sol em Leão o ajuda a recuperar sua vitalidade, entregando mais confiança. Isso pode fazer você se abrir para encarar sentimentos e verdades.

Touro

Você adquire mais consciência de si e das suas raízes, o que pode alimentar conflitos internos ou fazê-lo se aproximar dos lugares e pessoas que são o seu lar.

Gêmeos

Sua vida social se ativa e a comunicação começa a funcionar melhor que antes. Este pode ser o início de uma fase de muitas ocupações.

Câncer

Emoções sobre o rumo que você está dando para a sua vida e carreira podem aflorar. Evite cair em dramas e reflita com calma.

Leão

Esta fase pode trazer energias otimistas, na qual o amor e o poder parecem ser mais possíveis do que nunca. Aposte na confiança, mas não esqueça os detalhes mais simples e pequenos.

Virgem

Você pode se sentir sobrecarregado e inquieto, o que pedirá uma pausa para reflexão e conexão com o seu interior. Vale ter uma atenção especial com a intuição.

Libra

Sua disposição pode ser renovada e você terá mais coragem para se expressar. É importante se cuidar e se sentir bem para aproveitar da melhor forma.

Escorpião

Você retoma sua força para seguir em frente e mudar o que é preciso. Lembre-se de cuidar da saúde mental para tomar as melhores decisões.

Sagitário

Momento que impulsa a expansão e mudanças para alcançar objetivos. É hora de se abrir para novas possibilidades.

Capricórnio

Momento que traz mais atenção com as emoções que movem sua vida pessoal e profissional. Lembre-se de se abrir a novos métodos para realizar as coisas e não duvide do seu potencial.

Aquário

Sua curiosidade se torna ainda maior, mas será mais difícil equilibrar sentimentos. Entre em contato com o melhor de você e não tenha medo do amor.

Peixes

A necessidade de mudança pode gritar dentro de você e trazer algumas questões emocionais a tona. Não é momento de passar pelas crises sozinho, mas sim ter apoio para aprender mais sobre si de forma construtiva.